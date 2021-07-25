Advertisements

خسارة الثنائي ضحى هاني وأدهم حاتم في زوجي المختلط للريشة الطائرة

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

خسر الثنائي المصري ضحى هاني وأدهم حاتم أمام ثنائي من كوريا الشمالية وذلك بنتيجة 2-0 في منافسات بطولة الزوجي المختلفة للريشة الطائرة لحساب منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020

وخسر الثنائي المصري الشوط الأول بنتيجة 21 - 7 قبل أن تنتهي أحداث الشوط الثاني بنتيجة 21 -3 لتكون بذلك تلك الخسارة هي الثنائية للثنائي المصري بعد أن خسرا أمام ثنائي الصين في الجولة الأولى.

يُذكر أن البعثة المصرية تشارك بأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية بعدد 146 لاعب ولاعبه 134 منهم أساسيين بواقع 86 لاعب و48 لاعبه مع 12 إحتياطي.

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يبلغ برشلونة بالانتقال لهذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوجه طلبا عاجلا إلى رئيس الأهلي

منذ أقل من ساعتين

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

منذ ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

01:02 م

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

03:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان