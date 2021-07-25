خسارة الثنائي ضحى هاني وأدهم حاتم في زوجي المختلط للريشة الطائرة





خسر الثنائي المصري ضحى هاني وأدهم حاتم أمام ثنائي من كوريا الشمالية وذلك بنتيجة 2-0 في منافسات بطولة الزوجي المختلفة للريشة الطائرة لحساب منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020





وخسر الثنائي المصري الشوط الأول بنتيجة 21 - 7 قبل أن تنتهي أحداث الشوط الثاني بنتيجة 21 -3 لتكون بذلك تلك الخسارة هي الثنائية للثنائي المصري بعد أن خسرا أمام ثنائي الصين في الجولة الأولى.





يُذكر أن البعثة المصرية تشارك بأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية بعدد 146 لاعب ولاعبه 134 منهم أساسيين بواقع 86 لاعب و48 لاعبه مع 12 إحتياطي.