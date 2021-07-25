صدمة نهاية الأسبوع.. 6 مفاجآت عن طقس الأيام المقبلة

هناك عدد من المفاجآت كشفها مسئولي هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية والمقبلة، وفقا للمتغيرات التي يشهدها المناخ على مدار الأسابيع الجارية.



استمرار انخفاض الحرارة

وتنخفض درجة الحرارة العظمي خلال حالة الطقس اليوم إلي 41 درجة، ويستمر هذا الانخفاض خلال أحوال الطقس غدًا، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة فى جنوب البلاد وحار في القاهرة والوجه البحري رغم ذلك.



رطوبة وشبورة حتى الجمعة

ومن اليوم الأحد حتى الجمعة، تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة، فضلا عن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



رياح وارتفاع أمواج البحر

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر.



ارتفاع طفيف غدًا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة غدا تسجل ارتفاعا طفيفا، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا.



انخفاض في الحرارة لمدة يومين

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليومين الماضيين شهدا انخفاضا في درجات الحرارة وهذا الانخفاض مستمر اليوم وغدا الاثنين، موضحة أن درجة الحرارة في القاهرة تصل إلى 34 درجة في الظل دون حساب نسبة الرطوبة المرتفعة التي تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.



متى ترتفع الحرارة مرة آخرى؟

وأضافت وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعود للارتفاع التدريجى بداية من يوم الثلاثاء، حتى تصل إلى 36 درجة في القاهرة بزيادة درجتين ومع نهاية الأسبوع تصل إلى 38 درجة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى خلال أيام فصل الصيف.