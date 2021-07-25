7 جنيهات زيادة.. سائق يتعدى على راكب بسبب الأجرة

أصيب مواطن من أهالي محافظة الفيوم، بجرح في الرأس أثر تعدي قائد السيارة الأجرة رقم (ف.ل.ر 2817) في موقف (الفيوم - القاهرة) عليه أثناء استقلاله السيارة المتجه من الفيوم إلى القاهرة.



تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أمير السحلي، مأمورقسم أول شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث تعدي سائق سيارة أجرة خط الفيوم القاهرة على راكب أثناء سفره من الفيوم إلى القاهرة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم الرائد حسين فؤاد، رئيس المباحث بالقسم وتبين حدوث تعدى سائق السيارة الأجرة على أحد الركاب وإصابة بسبب رفض الراكب استغلال السائق برفع تعريفة الأجرة الرسمية والمقرر من محافظ الفيوم بـ 23 جنية إلى 30 جنيه بدون وجه حق واستغلال الازدحام بسبب نهاية إجازة العيد الأضحى المبارك ورفع البنزين.



وأضاف المواطن أن هذا بسبب عدم وجود شرطة المرور في موقف مصر والذى يعد أكبر وأهم مواقف محافظة الفيوم، مما أدى إلى أستغلال السائقين للركاب والتعدي عليهم دون وجه حق ولا أحد من المواطنين يعرف ياخد حقه.



وأشار المواطن أن هذا يرجع إلي تواطئ موظفين إدارة المواقف الموجدين لتسير ومراقبة الموقف وعدم مخالفة تعريفة الأجرة الرسمية.



وأوضح الراكب المصاب بداية التعدي عندما رفضنا الأستغلال وعدم دفع الأجرة إلا المقرر رسمية من محافظ الفيوم قام السائق ومعه بعض بلطجية الموقف بنزولنا إجباري وهى على خط التركيب الناس زعلت وأنا قولت للسواق هشتكى لأدارة الموقف لكن للأسف هما مجموعة مع بعض والراكب هو الضحية.



وعنما قولت هشتكى لأدارة المواقف قام رمى شنطى على الأرض وتعدي علي ومعه بعض البلطجية بالموقف اشكالهم غريبة لترهيب الراكب.

