"بسبب المياه".. مشاجرة "بالمولوتوف" في الشرقية





وأسفرت المشاجرة عن قيام أحدهم بإشعال النار في شاب آخر حيث ألقى عليه مادة قابلة للاشتعال "مولوتوف"، مما أصابه بحروق من الدرجة الأولى ونُقل إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم.



وتم ضبط 4 متهمين من طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

نشبت مشاجرة بين عدة أشخاص في مدينة أبوكبير شرقية بسبب خلافات الجيرة وقيام أحد أطرافها بـ "رش مياه" في الشارع وتطور الأمر لقيام أحدهم بإشعال النار في آخر. فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص من طرفي المشاجرة.وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص في حي البنوية بمدينة أبو كبير بسبب خلافات الجيرة ورش مياه في الشارع.