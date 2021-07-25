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رقم سلبي لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتهت فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 والتي خسر فيها المنتخب المصري على يد المنتخب الأرجنتيني بهدف واحد مقابل لا شيء.

وحقق المنتخب المصري رقم سلبي حيث بات المنتخب الوحيد الذي لم يسجل أي أهداف في المنافسات حتى الآن بعد إنتهاء مباريات الجولة الثانية.

يُذكر أن المنتخب المصري تعادل في الجولة الأولى سلبيًا أمام المنتخب الأسباني قبل خسارة مباراة اليوم أمام راقصي التانجو ليفشل أبناء شوقي غريب في تسجيل أي اهداف طوال 180 دقيقة.

وبعد نهاية الجولة الثانية يتصدر المنتخب الأسباني ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط فيما يأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد للمنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث.

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