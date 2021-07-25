أبرز جهود وزارة الزراعة وقطاعاتها الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى





أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح، الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.





وأكدت الوزارة استمرار عمل الادارات الخدمية بها، ومعاملها وغرف عمليات حماية الاراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد ، واستمرار حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية الواقعة خلال فترة الاجازة.





وبلغ اجمالي حالات التعدي على الاراضي الزراعية، وفقا لتقرير غرفة عمليات الادارة المركزية لحماية الاراضي، حوالي ٣١٧ حالة، تم ازالة ٣٠٥ منها، وجاري حاليا ازالة ١٢ حالة متبقية، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.

تعد هذه النسبة هي الاقل في حجم التعديات مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد زيادة وعي المواطنين بأهمية الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، فضلا عن الدور الهام الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية واجهزة الشرطة.

كما استقبلت حدائق الحيوان والاورمان والاسماك زوارها خلال اجازة العيد وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التكدس والزحام، كما بلغ اجمالي ايرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال ايام العيد حوالي ٨٥٠ الف جنيه، كما استقبلت الحديقة النباتية بأسوان وزير الخارجية السودانية، خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.





وبلغ اجمالي المذبوحات التي استقبلتها المجازر من الابقار والجاموس والجمال والماعز والأغنام، خلال ايام العيد حوالي ٢٢ الف و ١٨٥ اضحية، حيث تم تقديم خدمات الفحص الطبي البيطري الشامل للتأكد من سلامة الاضاحي واللحوم حرصا على صحة المواطنين.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال العيد حوالي ٢٣٠٠ شهادة ، بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال العيد.

واستمرت محطات انتاج وغربلة التقاوي على مستوى الجمهورية في اداء مهامها لتوفير تقاوي المحاصيل للموسم الجديد، كما واصل مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات في متابعة الحقول وانشطة القطاع الزراعي.





وفي مشروع استزراع وتنمية ال ٢٠ الف فدان في غرب غرب المنيا، استمرت عمليات حصاد البنجر في المشروع خلال إجازة العيد وتوريد 60 ألف طن لمصانع السكر.





ومن جهته وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير ، الى القطاعات الخدمية بالوزارة لما بذلوه من جهود خلال اجازة عيد الأضحى، وعلى رأسها: جهاز حماية الأراضي، والمعامل والمجازر والمعاهد والحجر الزراعى المصري والطب البيطري.