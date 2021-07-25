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عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة
الأحد 25/يوليو/2021 - 04:00 م
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود رغبة لدى الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل الرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وإرتبط إسم اللاعب بالإنضمام إلى أتلتيكو مدريد والعودة إلى كتيبة دييجو سيمويني مقابل إنتقال ساؤول نيجويز إلى برشلونة من أجل تقليل سقف الرواتب في البلوجرانا لتمديد عقد ليونيل ميسي.
وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن جريزمان يرغب في المغادرة لأتلتيكو مدريد فقط وأبلغ الإدارة بذلك وفي حالة عدم رغبة الروخيبلانكوس عودة اللاعب لن يرحل.
يُذكر أن اللاعب الفرنسي محط أنظار الكثير من الأندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الراغبة في الحصول على خدماته.
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