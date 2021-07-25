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التنمية المحلية: طلاء 125 ألف عمارة سكنية وعقوبات للممتنعين

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المحافظات من طلاء واجهات 125 ألف مبنى وعمارة سكنية، استمرارًا لاجهود فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بكافة المحافظات.

وأوضح في بيان له اليوم، أن المبانى التى تم طلاء واجهاتها بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية واحياء الهوية العمرانية لمناطق كثير فى المحافظات.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، عن جهود المحافظات فى استكمال أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية الى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و582 مبن. 

وانتهت محافظة الدقهلية من طلاء 24 ألفا و788 مبنى، وانتهت محافظة قنا من طلاء 5961 مبنى فى حين انتهت محافظة الأقصر من طلاء 5613 مبنى.

وأوضح شعراوى، أنه وفقًا لقرار مجلس المحافظين فلن يتم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى وذلك لحين تشطيب الواجهات وفقًا للون الذى تحدده كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية. 

وأكد أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن، لافتًا إلى قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا لقيام اصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهاتها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور كبير وهام فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف الذى تسعى الدولة إلى تنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية موجهًا الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية فى بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.

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مصر الامن مصر عمارات سكنية طلاء واجهات المباني

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