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خدمة 313 ألف حالة.. مشاركات "الصحة" في "حياة كريمة"

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يعد المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، من أفضل البرامج التنموية في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، إذ يُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولا وتأثيرًا على حياة الناس، ويؤدى إلى تحسين معيشة 58% من المصريين، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، كما أن هناك العديد من الخدمات التي لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وقع الرئيس وثيقة انطلاق المشروع، خلال الاحتفالية التي أقيمت بتلك المناسبة.

وتشارك العديد من الوزارات والأجهزة المعنية، في تنفيذ المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس، والعمل على إنجازه في التوقيتات المحددة، ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك.

ومن بين الوزارات المشاركة في هذا المشروع، وزارة الصحة والسكان، إذ تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع الصحة بشكل عام، نظرا لارتباطه الوثيق بحياة المصريين، ولرعايتهم صحيا، من خلال مبادرات عدة، يأتي في مقدمتها مبادة "100 مليون صحة"، التي أحرزت نجاحا غير مسبوق، حين قدمت خدماتها بالمجان لجموع المصريين، وما تلاها من مبادرات أخرى أطلقها الرئيس السيسي، وعملت على تنفيذها وزارة الصحة والسكان.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أحدث مشاركات وزارة الصحة والسكان في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة":

- قدمت وزارة الصحة والسكان، الخدمات الصحية والتوعوية، لـ 313 ألفًا، و105 سيدات، ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، "حياة كريمة".

- استهدفت الخدمات التي قدمتها الوزارة 9 محافظات، على مدار 10 أيام، حيث شملت نشر الوعي وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

- شملت الحملة محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية.

- تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال أخصائيي النساء وتنظيم الأسرة.

- قدمت حملات الصحة خدمات الكشف الطبي في تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

- حصلت 258 ألفًا، و648 سيدة، على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

- جارٍ إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في 7 محافظات أخرى، تشمل: الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية.

- تستهدف تلك القوافل 30 قرية من القرى ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

- تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وبعد حالات الإجهاض، في 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.

- سيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى محافظات الجمهورية بنهاية عام 2021.

- التوسع في عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، من خلال تطبيق بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي.

- تم افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسوان، ومتابعة عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسيوط.

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