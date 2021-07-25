Advertisements

أهالى الفيوم يستغيثون.. المواقف بدون رقابة والسائقين مستغلون

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
استغاث أهالى محافظة الفيوم اليوم الأحد، من استغلال السائقين بجميع مواقف المحافظة للمواطنين ورفع تعريفة الأجرة إجبارية بسبب عدم وجود رقابة صارمة من إدارة مرور الفيوم ومشروع إدارة المواقف وصمت غريب من رئيس الوحدة المحلية لقرية تطون ولم يتحرك لوقف هذا الاستغلال.

وأكد المواطنون أن منذ صباح اليوم تضاعفت قيمة الأجرة بموقف قرية تطون بالفيوم إلي أضعاف الأجرة الرسمية في تحدي وأضح ومستفز للمسئولين بالفيوم وبالرغم من قرار الدكتور أحمد الأنصاري،محافظ الفيوم، بأنه لا زيادة فى تسعيرة الأجرة المقررة أن أن السائقين يضربون بالقرارعرض الحائط والضحية هو الراكب المسكين.

حيث قام صباح اليوم سائقين خط الغرق الفيوم بعمل أضراب عن العمل لي لوي ذراع المسئولين متحدين كل القوانين بسبب عدم وجود ردع من الأجهزة التنفيذية من مرور الفيوم أو مشروع إدارة المواقف.

ومنذ قليل تعدي أحد السائقين بموقف الفيوم القاهرة علي أحد الركاب لرفضة استغلاله وعندنا قال له سوف اشتكيك لإدارة المواقف قام بتعدي علية وإصابة بقطع في الرأس مستعين بعض بلطجية الموقف.

ونفس الأستغاثات جائت من موقف الفيوم ابشواي الموجود بمنطقة الصوفي.
وأيضا أشتكى عدد من راكبى مجمع المواقف بالحواتم وكل هذا بسبب عدم وجود رقابة صارمة من جميع الإدارات المختصة بالمواقف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الموقف الفيوم الاجرة

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 6 ساعات

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة "فيديو وصور"

تشغيل موقف سيارات الأجرة الجديد بقرية تطون بمركز إطسا بالفيوم (صور)

"مافيا تاكسي الغردقة".. الأهالي يستغيثون: عداد التعريفة مغطى بالفوطة.. والأجرة بالمقاولة

حملات مكثفة على مواقف المنصورة لضبط التعريفة الجديدة

سائقو سيارات الأجرة بقرية الغرق في الفيوم يطالبون برفع تعريفة الأجرة (صور)

7 جنيهات زيادة.. سائق يتعدى على راكب بسبب الأجرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

04:00 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان