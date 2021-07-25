أهالى الفيوم يستغيثون.. المواقف بدون رقابة والسائقين مستغلون

استغاث أهالى محافظة الفيوم اليوم الأحد، من استغلال السائقين بجميع مواقف المحافظة للمواطنين ورفع تعريفة الأجرة إجبارية بسبب عدم وجود رقابة صارمة من إدارة مرور الفيوم ومشروع إدارة المواقف وصمت غريب من رئيس الوحدة المحلية لقرية تطون ولم يتحرك لوقف هذا الاستغلال.



وأكد المواطنون أن منذ صباح اليوم تضاعفت قيمة الأجرة بموقف قرية تطون بالفيوم إلي أضعاف الأجرة الرسمية في تحدي وأضح ومستفز للمسئولين بالفيوم وبالرغم من قرار الدكتور أحمد الأنصاري،محافظ الفيوم، بأنه لا زيادة فى تسعيرة الأجرة المقررة أن أن السائقين يضربون بالقرارعرض الحائط والضحية هو الراكب المسكين.



حيث قام صباح اليوم سائقين خط الغرق الفيوم بعمل أضراب عن العمل لي لوي ذراع المسئولين متحدين كل القوانين بسبب عدم وجود ردع من الأجهزة التنفيذية من مرور الفيوم أو مشروع إدارة المواقف.



ومنذ قليل تعدي أحد السائقين بموقف الفيوم القاهرة علي أحد الركاب لرفضة استغلاله وعندنا قال له سوف اشتكيك لإدارة المواقف قام بتعدي علية وإصابة بقطع في الرأس مستعين بعض بلطجية الموقف.



ونفس الأستغاثات جائت من موقف الفيوم ابشواي الموجود بمنطقة الصوفي.

وأيضا أشتكى عدد من راكبى مجمع المواقف بالحواتم وكل هذا بسبب عدم وجود رقابة صارمة من جميع الإدارات المختصة بالمواقف.

