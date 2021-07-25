Advertisements

سموحة يواصل الإستعداد وسامى يعالج الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى على فترتين صباحية ومسائية لرفع الحمل البدنى للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية. 


ويواصل أحمد سامى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهتى الأسماعيلى والأهلى فى بطولة الدورى العام، وذلك قبل مواجهة بيرميدز فى بطولة كأس مصر، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.


وخاض فريق "الموج الأرزق" مباراتين قبل عيد الأضحى المجيد فاز فى الأولى على شباب كفر الدوار بخماسية، وفاز فى الثانية بثلاثية على مياه البحيرة.


 وأبدى أحمد سامى ارتياحه للمستوى البدنى الذى وصل اليه اللاعبين خلال الأيام الماضية وتألق العديد من العناصر الغائبة عن المباريات لظروف الإصابة والإيقاف وذلك لرغبته فى القايم بعمليه تعديل فى صفوف التشكلية التى خاضت المواجهات الماضية. وطالب سامى لاعبيه بالتركيز فى المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق كبير ويضم عددا من اللاعبين الدوليين فى كافة الخطوط، لكنه لديه ثقة فى لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أما الفرق الكبيرة فى حال تركيزهم داخل الملعب فقط.


وتمسك مدرب "الموج الأرزق"  بعودة طريقة اللعب الجماعى التى يطبقها الفريق منذ تولية المسؤلية فى الموسم الماضى وحققت أداء طيب للغاية رغم النقص العددى فى أغلب المراكز خاصة الخط الأمامى بعد اعاره هداف الفريق حسام حسن للدورى الليبى ومعه محمد الترهونى الظهير الأيسر.


هذا واستقر أحمد سامى على خوض مباراة ودية أخيرة يوم 28 من الشهر الجارى كبروفة قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة يواصل الإستعداد سموحة يواصل ا سامى يعالج

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك بعد نقل مباراة المحلة للأسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى ثابت يعزي الدكتور محمد عوض تاج الدين في وفاة زوجته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 18 ساعة

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

"مهمة صعبة"..سيناريوهات تأهل منتخب مصر في الأولمبياد بعد فوز إسبانيا على استراليا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سموحة يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة ويواجه إنبى الأربعاء

أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهته فى الدورى

سموحة يواصل الإستعداد لمواجهة الدراويش فى الدورى

أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة عبور المقاصة فى الدورى

أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة عبور الزمالك فى الدورى

أحمد سامى الأكثر طلباً فى ميركاتو المدربين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

04:00 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

02:19 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان