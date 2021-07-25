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من اليوم.. بدء تسليم أراضي الإسكان في دمياط الجديدة

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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بدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالمجاورة 30، بالحي السادس، في مدينة دمياط الجديدة، ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة دمياط الجديدة:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بدأ اليوم الأحد 25 يوليو 2021، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالمجاورة 30، الكائنة بالحي السادس، في مدينة دمياط الجديدة، على أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

ويتم التسليم وفقا لما يلي:
- تسليم قطع الأراضي من 235 إلى 241، اليوم الأحد 25 يوليو 2021.
- تسليم قطع الأراضي من 242 إلى 248، غدا الإثنين 26 يوليو 2021.
- تسليم قطع الأراضي أرقام 249، و251، و253، و257، و259، و261، و262، يوم الثلاثاء المقبل 27 يوليو 2021.
- تم تخصيص يوم الأربعاء المقبل 28 يوليو 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات استلام الأراضي:
أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هناك عدد من الإجراءات ينبغي على العميل الفائز بقطعة أرض القيام بها، لاستلام الأرض، وهي:
- التوجه لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، واستلام خطاب للجهاز، يفيد بسداد المستحقات المالية.
- التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز لاستكمال باقي الإجراءات في اليوم المحدد للاستلام.

المستندات المطلوبة عند الاستلام:
عندما يتوجه العميل إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، في اليوم المحدد للاستلام، لا بد أن يكون معه صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل البطاقة للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

وفي حال الوكيل، يتم تسليم أصل توكيل إدارة سارٍ للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، والتوقيع على محضر الاستلام.

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