لا تطعم المتصيدون والنصائح الأخرى لتجنب الأحداث المأساوية عبر الإنترنت

قد لا تتمكن من الهروب من المتصيدين على الإنترنت، ولكن لديك خيارًا بشأن كيفية التعامل معهم - وإليك كيفية التعامل معهم بهدوء





يرتبط مصطلح "ترول الإنترنت" (internet troll) أو كما يقال "متصيد الإنترنت" بشخص يساهم بتعليقات أو كلام مثير للجدل لا علاقة له بالموضوع المشارك فيه داخل مجتمع إنترنت؛ يهدف به الهدم والخروج عن الموضوع، وإثارة الفوضى عن عمد. وعلى الرغم من وجود "المتصيدون" لفترة طويلة، فقد بدأوا في جذب انتباه الجمهور مع ظهور عصر الشبكات الاجتماعية. التي أصبحت موجودة في كل مكان تقريبًا على العديد من المنصات الشعبية.





كيف تكتشف المتصيد

نظرًا لأنك تعلم الآن أنه يتعين عليك تجنب تحريض المتصيدون، فستحتاج إلى معرفة كيفية التعرف عليهم. أولاً، إن الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو الشيء الوحيد الذي لا يمثله المتصيدون - الأشخاص الذين لديهم فقط آراء تعارض آرائك أو آرائك التي تختلف معها. البشر مجموعة متنوعة، وهذا جيد.





الآن وقد أوضحنا هذا التمييز، السؤال هو: كيف يمكنني اكتشاف المتصيد وأين يمكنني العثور عليه؟ حسنًا، الجزء الأخير بسيط للغاية - في كل مكان. هم موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الألعاب عبر الإنترنت، وأقسام التعليقات في المواقع الإخبارية ولوحات المناقشة عبر الإنترنت، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.





عندما يتعلق الأمر باكتشافهم، فإنهم يأتون بنكهات مختلفة تتراوح بين الأفراد الذين ينشرون عن عمد تعليقات مزعجة أو مثيرة للجدل لإثارة الدراما من أجل الترفيه الخاص بهم إلى المجرمين الذين يضايقون الأشخاص الضعفاء عبر الإنترنت.





على سبيل المثال، منحهم جائحة فيروس كورونا فرصًا كبيرة لإثارة المشكلات من خلال نشر خطاب مناهض للقاحات كورونا أو مشاركة العلاجات المنزلية المزيفة أو حتى التشكيك في كفاءة المهنيين الطبيين.





من المهم أيضًا الإشارة إلى أن مجرمي الإنترنت ينخرطون أحيانًا في سلوك "استفزازي" مثل نشر محتوى مثير للجدل. ومع ذلك، فإن تعليقاتهم عادة ما تكون مصحوبة بروابط متنكرة على أنها "مصدر" يثبت وجهة نظرهم، والتي من المحتمل أن تكون مليئة بالبرامج الضارة.





على الرغم من أن التصيد بحد ذاته قد يبدو غير ضار في البداية، إلا أنه غالبًا ما يأخذ منعطفًا سيئ ويصبح تنمر أو مطاردة عبر الإنترنت. قد يُعزى هذا عدم وجود الفرد جسديا وظهوره من خلال شبكة الانترنت فقط، حيث يقول الناس ويفعلون أشياء عبر الإنترنت لا يمكنهم قولها أو فعلها شخصيًا على الطبيعة ولا يشعرون بالندم على أفعالهم.





ماذا تفعل إذا واجهت رسالة تصيد

"لا تطعم المتصيدون" هو المبدأ الأساسي الذي يجب عليك الالتزام به عندما تقابل هؤلاء "الوحوش" عبر الإنترنت. إذا فعلت العكس، وأضفت الوقود على النار، فأنت تمنحهم بالضبط، وفقط، ما يتوقون إليه - عليك الانتباه.





على الرغم من أنك قد ترغب في الانخراط في مناقشة مثقفة أو الحصول على حججك بطريقة مثمرة، إلا أنها ستقع بالتأكيد على آذان صماء. المتصيدون لا يريدون إجراء مناقشة؛ يريدون إثارة رد فعل - غاضب أو قلق إذا سارت الأمور وفقًا لخططهم. ببساطة: إشراك المتصيد يعني رسم هدف على ظهرك.





ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها للدفاع ضد المتصيدون. أنشأت شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام أدوات تسمح لك بالإبلاغ عن المتصيدون الذين يتنمرون عمدًا على مستخدمين آخرين، أو ينشرون معلومات شخصية عن الآخرين ليراها العامة، أو ينخرطون في "كلام يحض على الكراهية"، أو ينتهكون إرشادات المجتمع العامة. لا تتعامل المواقع بلطف مع مثل هذا السلوك، لذلك اعتمادًا على خطورة المخالفة، يمكن للمشرفين أن يطالبوا بعقوبات تتراوح بين التحذيرات والحظر المؤقت إلى الإيقاف الغير محدود للحسابات للمخالفين المتكررين.





إذا حدث التصيد في منتديات أخرى، فإن أول إجراء لك هو الاتصال بمسؤولي الخدمة، الذين لديهم أدوات للتعامل مع الأطراف المخالفة في وقت قصير. المواقع الإخبارية لديها سياسات واضحة بشأن السلوك العدواني. غالبًا ما ينتهك المتصيدون هذه السياسات، مما سيؤدي إلى حظرهم مؤقتًا على أقل تقدير وربما يتم إبعادهم نهائيًا إذا كانوا مخالفين متكررين.





إذا اقترب سلوك التصيد من الزاوية وتحول إلى مطاردة خبيثة أو تسلط عبر الإنترنت أو تحرش جنسي أو إلقاء إهانات عنصرية أو إلى أفعال أخرى قد تكون مخالفة للقوانين المختلفة، فيمكنك اللجوء إلى السلطات القانونية / سلطات إنفاذ القانون. ومع ذلك، تختلف قوانين المضايقات والتسلط عبر الإنترنت على نطاق واسع من بلد إلى آخر، وقد يكون من الصعب توجيه اتهامات ضد الأفراد الموجودين خارج البلد التي تعيش فيها. لا يزال هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك مثل هذا السلوك ينزلق.





الخلاصة