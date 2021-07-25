سباليتي يؤكد رحيل نجم نابولي

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سباليتي يؤكد رحيل نجم نابولي
الأحد 25/يوليو/2021 - 04:33 م
ريهام عبد المحسن
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صرح الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد لنابولي الإيطالي أن نجم دفاع الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي ارتبط طوال السنوات الأخيرة بالرحيل عن نابولي خاصة وأنه هناك العديد من الأندية الكبرى التي ترغب في شرائه وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال سباليتي في تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه الودية أمام برو فيرتشيلي:"أريد أن أربط نفسي بكل اللاعبين، كما قلت بالفعل إنني سأكون سعيدًا للغاية إذا بقى الفريق كما هو".
وأضاف:"لقد سميت كوليبالي فقط لأنه موجود بالفعل في سوق الانتقالات لكنني أرغب في استمراره".
وعن أوسيمين، قال سباليتي:"إنه لاعب لديه القدرة على تغيير أي موقف إلى فرصة، من الواضح أن الركض والضغط له تأثير على حدته أمام المرمى ويمكن أن يؤدي إلى أخطاء".
واختتم سباليتي تصريحاته قائلا: "هذا الفريق يجب أن يظل قويًا، حيث يوجد ما لا يقل عن7 أندية في الدوري الإيطالي على نفس مستوانا الآن، نحن بحاجة إلى فريق يمكنه الصمود في وجه ذلك، نيتنا هي أن ننهي البطولة بالمربع الذهبي".
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