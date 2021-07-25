سباليتي يؤكد رحيل نجم نابولي

صرح الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد لنابولي الإيطالي أن نجم دفاع الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي ارتبط طوال السنوات الأخيرة بالرحيل عن نابولي خاصة وأنه هناك العديد من الأندية الكبرى التي ترغب في شرائه وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.









وقال سباليتي في تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه الودية أمام برو فيرتشيلي:"أريد أن أربط نفسي بكل اللاعبين، كما قلت بالفعل إنني سأكون سعيدًا للغاية إذا بقى الفريق كما هو".









وأضاف:"لقد سميت كوليبالي فقط لأنه موجود بالفعل في سوق الانتقالات لكنني أرغب في استمراره".









وعن أوسيمين، قال سباليتي:"إنه لاعب لديه القدرة على تغيير أي موقف إلى فرصة، من الواضح أن الركض والضغط له تأثير على حدته أمام المرمى ويمكن أن يؤدي إلى أخطاء".









واختتم سباليتي تصريحاته قائلا: "هذا الفريق يجب أن يظل قويًا، حيث يوجد ما لا يقل عن7 أندية في الدوري الإيطالي على نفس مستوانا الآن، نحن بحاجة إلى فريق يمكنه الصمود في وجه ذلك، نيتنا هي أن ننهي البطولة بالمربع الذهبي".



