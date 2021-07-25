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" أسكوم" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم
الأحد 25/يوليو/2021 - 04:31 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وبحت حوالي 8.8 مليار جنيه وذلك في أولي جلسات تعامها عقب عيد الأضحي المبارك
وتصدر سهم اسيك للتعدين - اسكوم للتعدين الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم ، بنسبة 13.6% ووصل سعره الي 9.6 جنيهات ، تلاه سهم روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 10% ، ثم سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة 9.9% .
وجاء في الترتيب الرابع سهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة 9.9% ، تلاه في الترتيب الخامس مصر للاسمنت - قنا بنسبة 9.7% وبسعر 16.4 جنيه.
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