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" أسكوم" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وبحت حوالي 8.8 مليار جنيه وذلك في أولي جلسات تعامها عقب عيد  الأضحي المبارك 

وتصدر سهم اسيك للتعدين - اسكوم للتعدين الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم  ، بنسبة 13.6% ووصل سعره الي 9.6 جنيهات ، تلاه سهم روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 10% ، ثم سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة 9.9% .

وجاء في الترتيب الرابع سهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة 9.9% ، تلاه في الترتيب الخامس مصر للاسمنت - قنا  بنسبة 9.7% وبسعر 16.4 جنيه.

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