" أسكوم" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وبحت حوالي 8.8 مليار جنيه وذلك في أولي جلسات تعامها عقب عيد الأضحي المبارك





وتصدر سهم اسيك للتعدين - اسكوم للتعدين الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم ، بنسبة 13.6% ووصل سعره الي 9.6 جنيهات ، تلاه سهم روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 10% ، ثم سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة 9.9% .





وجاء في الترتيب الرابع سهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة 9.9% ، تلاه في الترتيب الخامس مصر للاسمنت - قنا بنسبة 9.7% وبسعر 16.4 جنيه.



