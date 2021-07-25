الصحة تكشف حقيقة استهداف متحور "دلتا بلس" للأطفال (فيديو)









قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا قابل للتحور، ومسميات المتحورات لن تنتهي، لافتة إلى أن ما يهم هو بعض المتحورات التي أثبتت تأثير مختلف على شدة المرض أو على بعض الفئات العمرية.وأضافت "نهى عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة العزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن العالم أجمع ليس في مأمن عن انتشار تحورات كورونا، وحتى نستطيع تأمين أنفسنا وتقليل خطورتها لا بد أن نحرص على تناول لقاحات كورونا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أننا تمكنا من عبور الموجة الثالثة، ولكن ليس مستبعد وجود موجة رابعة خلال الشتاء، وعلينا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من متحورات كورونا سواء "دلتا بلس" أو غيره، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغير كبير أو واضح في متحور "دلتا بلس" الذي يستهدف الأطفال، لافتة إلى أنه في بعض الدول أثبت هذا المتحور زيادة دخول الفئات العمرية الأقل والأصغر للمستشفيات، وهذا أمر متوقع ومنطقي؛ لكون هذا حدث في الدول التي تم تغطية معظم سكانها اعلى من 18 عام بالتطعيم.