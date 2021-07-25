تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم





أنهت البورصة المصرية تداولات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المصريين ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.









وبختام الجلسة ، تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 5.07% ليصل إلى 40 جنيه ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 5.05% ليصل إلى 2.07 جنيه، تلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.82% ليصل إلى 23.72 جنيه .





وجاء سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 4.49% ليصل إلى مستوى 59.93 جنيه، ثم سهم مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية بانخفاض 3.96% ليصل إى مستوى 1.21 جنيه.



