49.8% تراجع بخسائر جينيال تورز خلال النصف الأول من 2021

أعلنت شركة جينيال تورز، عن القوائم المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أسفرت النتائج عن تراجع خسائرها بنسبة 49.8 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنهت تكبدت صافي خسارة وصلت قيمتها الي 142.4 ألف جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل صافي ربح بلغ 284.04 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.





وأظهرت القوائم عدم تحقيق إيرادات ومبيعات خلال النصف الأول من 2021، وخلال النصف المقارن من 2020.





وحققت شركة جينيال تورز، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسارة خلال الربع الأول من 2021 بقيمة 71.2 ألف جنيه، مقابل صافي خسارة بلغ 134.9 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.



