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مريم المغربي أصغر لاعبة مصرية للسباحة الترفيهية في أولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعد لاعبة السباحة التوقيعية مريم المغربي، عضو المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو، أصغر لاعبة عالمية في الأولمبياد تمثل بلادها في السباحة الفنية في أولمبياد طوكيو. 

بدأت مريم السباحة الفنية في سن السابعة ومنذ ذلك الحين حصلت على 12 ميدالية فضية و 9 ميداليات ذهبية و 7 برونزية خلال العديد من المسابقات الوطنية والدولية . 

وانضمت إلى المنتخب الوطني الأول في سن الثانية عشرة، حيث ذهبت إلى الكومين 2017 - وكانت الأصغر في الفريق. 

في عام 2018.. هزمت عازف منفرد سويسري وكان إنجازًا كبيرًا لمصر، ودخلت مسابقة بطولة العالم للشباب الأولى في عام 2019.

قالت مريم، في تصريحات صحفية مؤخراً : "كنا نتدرب بجد للاستعداد للأولمبياد التي تأهلنا لها في عام 2019 في Gwaunji World Champions. وأنا أصغر رياضي يشارك في السباحة الفنية في الأولمبياد". 

جاء ذلك تحت قيادة، المهندس ياسر إدريس رئيس إتحاد السباحة بمصر، الجهاز الفني السيدة إيمان عرام رئيسة الجهاز الفني للسباحة التوقيعية ، عضو الجهاز الفني: داني خريستو وهي أحد أعضاء منظمة التحكيم الدولي، وأمينة مندور لاعبة عريقة هي عضو شرفي في الإتحاد ووالدتها هي من أدخلت السباحة التوقيعية في مصر. 

أما المدربات، فهما: أنًستاذيا تشيباك، رئيسة المدربات للفريق الأوليمبي من أوكرانيا، المدربة نور أفندي مدربة الفريق الأولمبي للسباحة التوقيعية.
مريم المغربي أصغر لاعبة مصرية للسباحة الترفيهية في أولمبياد طوكيو
مريم المغربي أصغر لاعبة مصرية للسباحة الترفيهية في أولمبياد طوكيو

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