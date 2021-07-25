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وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون وزير الطاقة والمناجم البوروندى

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أستقبل اليوم الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، السيد  Ibrahim Uwizeye وزير الطاقة والمناجم البوروندى والوفد المرافق لسيادته بحضور السادة قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تم الترحيب والتأكيد علي اهتمام القيادة السياسية لمصر بتقديم الدعم والمساندة لدولة بوروندي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن قطاع الكهرباء المصري يضع كافة إمكانياته لخدمة دولة بوروندي الشقيقة وتأكيداً على دعم التعاون المستمر مع دولة بوروندي.

 وخلال اللقاء قدم الدكتور شاكر عرضا تقديميا استعرض خلاله إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى متضمناً الإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال الفترة السابقة .

وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء، حيث تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. واكد الدكتور شاكر على إستعداد مصر الكامل لتقديم كافة اوجه الدعم الفني لدولة بوروندي، كما أشاد السيد الوزير البوروندي بالدورات التدريبية التي يقدمها قطاع الكهرباء المصري للمتدربين من قطاع الكهرباء البوروندي وكذا بالورشة التي قدمتها ونفذتها مصر بدولة بوروندي  لاصلاح المحولات الكهربائية لدعم كفاءة شبكة الكهرباء البوروندي ،
كما أبدي السيد الوزير البوروندي رغبته في الاستعانة بالخبرات والشركات المصرية لتدعيم شبكات الكهرباء بدولة بوروندي، حيث أكد الدكتور محمد شاكر  علي إستعداد قطاع الكهرباء المصري لمعاونة الجانب البوروندي في إعداد التصميمات اللازمة لشبكات الكهرباء البوروندية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازمة  لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتقديم كافة الدورات التدريبية التي ستساعد المختصين المعنيين بإدارة شبكة الكهرباء البوروندية والتأكيد علي إمكانية تنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء فور تدبير التمويل اللازم. 

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قام منذ عام 2003 بتدريب عدد من الكوادر بدول حوض النيل ومنها 344 متدرب من دولة بوروندي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يتم تدريب 30 متدرب بوروندي سنوياً .

 وفي هذا الاطار فقد قام السيد الدكتور الوزير بالعرض على السيد الوزير البوروندي بإمكانية قيام قطاع الكهرباء المصري بتقديم دورات تدريبية خاصة للجانب البوروندي في أحد المجالات التي تتطلبها الشبكة البوروندية وذلك لتنمية قدرات المهندسين والفنيين من دولة بوروندي .

وفي نهاية المقابلة أشاد السيد الوزير البوروندي بحفاوة الاستقبال وما لمسه بمدي الاهتمام المصري لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين والحرص علي تعزيز قطاع الكهرباء البوروندي .

وخلال زيارته لمصر يقوم السيد وزير الطاقة والمناجم البوروندى والوفد المرافق لسيادته بجولة تفقدية  لمركز تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ،  ورش تصنيع وتأهيل المحولات بمنطقة السبتية ،
ومحطة العاصمة الإدارية لانتاج الكهرباء وبعض الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة .

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