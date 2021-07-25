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أولمبياد طوكيو.. هولندا تفوز على اليابان في كرة اليد للسيدات

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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استهل المنتخب الهولندي لكرة اليد للسيدات مبارياته في المجموعة الأولى بأولمبياد طوكيو بالفوز على المنتخب الياباني 32-21 اليوم الأحد.


وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدماً بفارق ثمانية أهداف 18-10، واستطاع أن يواصل تفوقه وسيطرته في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحة.

وفي ذات المجموعة أيضاً، فاز منتخب مونتنيغرو (الجبل الأسود) على نظيره الأنغولي 33-22، علماً بأنه أنهى الشوط الأول متقدماً 13-12.


كما فاز أيضاً المنتخب النرويجي على نظيره الكوري الجنوبي 39-27، علماً بأن منتخب النرويج أنهى الشوط الأول متقدماً 18-10.


وفي منافسات المجموعة الثانية، تعادل الفريق الروسي مع نظيره البرازيلي 24-24.


وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الروسي 14-12 إلا أن المنتخب البرازيلي استطاع أن يعود في النتيجة الشوط الثاني وينهي المباراة متعادلاً.


وفي ذات المجموعة، فاز المنتخب السويدي على نظيره الإسباني 31-24، وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول متقدماً 13-9.


كما فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المجري 30-29، وكان المنتخب الفرنسي أنهى الشوط الأول متقدماً 15-12.

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