أولمبياد طوكيو.. هولندا تفوز على اليابان في كرة اليد للسيدات

استهل المنتخب الهولندي لكرة اليد للسيدات مبارياته في المجموعة الأولى بأولمبياد طوكيو بالفوز على المنتخب الياباني 32-21 اليوم الأحد.









وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدماً بفارق ثمانية أهداف 18-10، واستطاع أن يواصل تفوقه وسيطرته في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحة.





وفي ذات المجموعة أيضاً، فاز منتخب مونتنيغرو (الجبل الأسود) على نظيره الأنغولي 33-22، علماً بأنه أنهى الشوط الأول متقدماً 13-12.









كما فاز أيضاً المنتخب النرويجي على نظيره الكوري الجنوبي 39-27، علماً بأن منتخب النرويج أنهى الشوط الأول متقدماً 18-10.









وفي منافسات المجموعة الثانية، تعادل الفريق الروسي مع نظيره البرازيلي 24-24.









وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الروسي 14-12 إلا أن المنتخب البرازيلي استطاع أن يعود في النتيجة الشوط الثاني وينهي المباراة متعادلاً.









وفي ذات المجموعة، فاز المنتخب السويدي على نظيره الإسباني 31-24، وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول متقدماً 13-9.









كما فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المجري 30-29، وكان المنتخب الفرنسي أنهى الشوط الأول متقدماً 15-12.



