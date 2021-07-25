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عاجل..رصد تلوث بترولي كبير جنوبي مدينة سفاجا
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:00 م
مارينا بشارة
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أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية السابق عن تلقيه بلاغًا بتلو ث بترولي كثيف بسفاجا جنوب الغردقة تم إرساله من أجانب مقيمين بسفاجا.
وقال الطيب إنه تم إرسال فديوهات وصور تظهر حجم التلوث البترولي، مما يهدد الشعاب المرجانية، وتم إبلاغ عمليات المحافظة.
وتابع الطيب أن الأجنبية التى أرسلت الفديوهات هى "اولجا افاديفا "وعضو متطوعة بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد وجهت بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ في محافظة بورسعيد.
وقال الطيب إنه تم إرسال فديوهات وصور تظهر حجم التلوث البترولي، مما يهدد الشعاب المرجانية، وتم إبلاغ عمليات المحافظة.
وتابع الطيب أن الأجنبية التى أرسلت الفديوهات هى "اولجا افاديفا "وعضو متطوعة بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد وجهت بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ في محافظة بورسعيد.
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