رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد عدة قرارات

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإقرار عددًا من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة في جلسة غد الاثنين.



