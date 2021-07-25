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رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد عدة قرارات

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإقرار عددًا من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة في جلسة غد الاثنين.

وجاء في الباب الباب الأول من مشروع القانون والخاص بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنص المادة الأولى على، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

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