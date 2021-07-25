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تعرف على حظوظ منتخب مصر في العبور لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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خسر المنتخب المصري اليوم الأحد أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف واحد مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020 

في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الاسباني فوز في الوقت القاتل على نظيره المنتخب الأسترالي بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء ليقتنص صدارة الترتيب برصيد أربعة نقاط فيما يحتل المنتخب الاسترالي والأرجنتيني المركز الثاني والثالث برصيد ثلاثة نقاط ويقبع المنتخب المصري في المركز الأخير.

وتأتي فرص المنتخب المصري للعبور إلى الدور ربع النهائي على النحو التالي :-

يحتاج الفراعنة إلى الفوز على منتخب استراليا مع خسارة المنتخب الاسباني أمام نظيره المنتخب الأرجنتيني مع ضرورة أن يتفوق أبناء شوقي غريب في فارق الأهداف.

أما في حالة التعادل أو الخسارة فإن المنتخب الأوليمبي سيودع المنافسات مبكرًا خاصةً أنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز المشروط بعدم فوز أسبانيا على الأرجنتين.

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الكلمات المفتاحية

مصر اولمبياد طوكيو الأرجنتين

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