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حقيقة مفاوضات تشيلسي مع هالاند

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية عن حقيقة الأنباء التي أكدت توصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق شخصي مع تشيلسي للانتقال إليه خلال الصيف الحالي.


وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا إلى أن تشيلسي حامل بطولة دوري أبطال أوروبا يسعى لعقد صفقة هجومية من العيار الثقيل في الصيف الحالي في ظل سعي الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.


وألمح فابريزيو رومانو أن زعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن هالاند لديه اتفاق على الشروط الشخصية بعقده المحتمل مع تشيلسي.


وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إيرلينج هالاند ليس لديه اتفاق مع أي نادي على الشروط الشخصية حتى اليوم.


وأوضح فابريزيو رومانو أن المشكلة الحقيقية بشأن صفقة هالاند في الصيف الحالي ترجع إلى موقف بروسيا دورتموند الرافض لرحيل النجم النرويجي.


وأفاد فابريزيو رومانو بأن بروسيا دورتموند مصر على عدم تلقي أي عرض رسمي من تشيلسي حتى الآن أو حتى إجراء مفاوضات بشأن نجوم البلوز المرشحين للدخول في الصفقة.

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