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حقيقة مفاوضات تشيلسي مع هالاند
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:02 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية عن حقيقة الأنباء التي أكدت توصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق شخصي مع تشيلسي للانتقال إليه خلال الصيف الحالي.
وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا إلى أن تشيلسي حامل بطولة دوري أبطال أوروبا يسعى لعقد صفقة هجومية من العيار الثقيل في الصيف الحالي في ظل سعي الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
وألمح فابريزيو رومانو أن زعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن هالاند لديه اتفاق على الشروط الشخصية بعقده المحتمل مع تشيلسي.
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إيرلينج هالاند ليس لديه اتفاق مع أي نادي على الشروط الشخصية حتى اليوم.
وأوضح فابريزيو رومانو أن المشكلة الحقيقية بشأن صفقة هالاند في الصيف الحالي ترجع إلى موقف بروسيا دورتموند الرافض لرحيل النجم النرويجي.
وأفاد فابريزيو رومانو بأن بروسيا دورتموند مصر على عدم تلقي أي عرض رسمي من تشيلسي حتى الآن أو حتى إجراء مفاوضات بشأن نجوم البلوز المرشحين للدخول في الصفقة.
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