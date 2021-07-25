الصحة: زيادة في التسجيل لتلقي تطعيم لقاح كورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.



وقالت "نهى عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة العزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إنه تم إجراء مقارنة لوفيات كورونا بالفئة العمرية منذ بداية الجائحة وحتى الشهر الماضي، وتبين أن نسبة وفاة الفئة العمرية أقل من 20 عام مقابل الفئة من 20-60 عام، مقابل من أعلى من 60 عام لم تتغير، كما أننا لم نشهد تغيير كبير في خطورة حالات الأطفال المصابة بكورونا في المستشفيات حتى الآن.



وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هناك 4-5 مليون مواطن حصلوا على تطعيم كورونا، وخلال الشهر القادم سيتم استيراد لقاحات من أكثر من جهة، ومن المتوقع أن نشهد تغطية مضاعفة للتطعيم باللقاح خلال أغسطس، مشيرة إلى أن هناك زيادة في نسبة الإقبال على التسجيل للحصول على لقاح كورونا.



ونوهت، بأن لقاح فايزر تم إجراء أبحاث عليه وثبت إمكانية تطعيم الأطفال أعلى من 12 عام به، لافتة إلى أن تطعيم الأطفال يعتمد على مدى توافر بيانات كاملة ودقيقة عن أمان وفاعلية اللقاح للأطفال، ونسبة تغطية الفئات الأكبر بالتطعيم، موضحة أنه حتى الآن مازال هناك فئات مستهدفة أكثر عرضه للإصابة وهما أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



وتوقعت أن نشهد ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، مشددة على أن مواجهة كورونا مسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطن، معقبة: "تصرفاتنا النهاردة هتعطي انطباع عن الحالات والوفيات خلال الفترة القادمة".

