تداول 193 شاحنة و2000 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر





ذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر، أن حركة تداول الشاحنات بموانيء الهيئة اليوم الأحد، بلغت 193 شاحنة وحجم تداول البضائع بلغ 2000 طن حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع و126 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 1900 طن بضائع و67 شاحنة.





وأضافت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة (بوسيدون اكسبريس)..بينما غادرته السفينتان (محبة والحرية2 )، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة (النوى اكسبريس) وعلى متنها 546 سيارة قادمة من جدة.



