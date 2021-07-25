سقوط أخطر تاجر مخدرات بالإسماعيلية متلبسًا بالحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي تاجر مخدرات متلبسًا بحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش الخام اللبناني، وذلك تمهيدًا لترويجه علي عملائه في إقليم القناة.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات سرية بشأن تردد أحد تجار المخدرات لمحافظة الإسماعيلية لترويج المخدرات الخام علي عملائه.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والعقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي غرب، والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي، والرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومصطفي سلامة رئيس القصاصين، وبعمل التحريات السرية أثبتت صحة المعلومات.



وتم عمل عدة كمائن سرية ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وتبين انه يدعي، " مكي 52 عامًا" وبتفتيشه عثر بحوزته علي كميات كبيرة من مخدر الحشيش الخام اللبناني والمغربي المهرب من الخارج، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

