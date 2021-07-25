الصحة: 55 مخالفة لمنشآت غذائية وإعدام 387 كيلو أغذية





وأضاف انه تم المرور على 130 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير 55 محضر لمنشآت مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية





من ناحيته، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 387 كيلو جرام أغذية مختلفة، وتم سحب 83 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الأغذية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المجازر والسلخانات ونقاط الذبيح والأسواق وعلى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك فى الفترة من 20 يوليو حتى23يوليو الجاري.