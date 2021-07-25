ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا



يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



من ناحيته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 89 مخالفة تموينية منها 22مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى)،و67مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية – ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون صلاحية- عدم الاعلان عن الاسعار).

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.