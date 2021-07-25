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كارمن لبس تهنيء سيرين عبدالنور بدور العمر... كيف ردت الأخيرة؟
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:29 م
لمياء علي
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هنّأت الممثلة اللبنانية كارمن لبس فريق عمل مسلسل "دور العمر" على إصداره وأعربت عن إعجابها به، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت كارمن: "ألف مبروك لفريق دور العمر، من أول حلقتين مبين قديه في شغل عالي، الصورة حلوة كتير وجديدة، والقصة مشوّقة".
وتابعت: "سعيد الماروق إنت مكسب للدراما برافو عادل وناصر والكل، وسيرين كتير صدقت الشخصية يلي عم تلعبيها بإحساس حلو".
وردت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور قائلة: " شكراً كارمن المحبة شهادتك بعتز فيها"، أما المخرج اللبناني ناصر فقيه فكتب: " وانتي ممثلة وفنانة منفتخر فيها يا كارمن شكراً".
يشار إلى أن العمل من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.
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