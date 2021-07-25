كارمن لبس تهنيء سيرين عبدالنور بدور العمر... كيف ردت الأخيرة؟







هنّأت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ فريق عمل مسلسل "​دور العمر​" على إصداره وأعربت عن إعجابها به، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت كارمن: "ألف مبروك لفريق دور العمر، من أول حلقتين مبين قديه في شغل عالي، الصورة حلوة كتير وجديدة، والقصة مشوّقة".



وتابعت: "​سعيد الماروق​ إنت مكسب للدراما برافو عادل وناصر والكل، وسيرين كتير صدقت الشخصية يلي عم تلعبيها بإحساس حلو".



وردت الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ قائلة: " شكراً كارمن المحبة شهادتك بعتز فيها"، أما المخرج اللبناني ​ناصر فقيه​ فكتب: " وانتي ممثلة وفنانة منفتخر فيها يا كارمن شكراً".



يشار إلى أن العمل من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة سيرين عبد النور، ​عادل كرم​، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، ​فؤاد يمين​، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.