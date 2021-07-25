السكان يرحلون عن عقار الإسكندرية المائل تمهيدًا لهدمه (فيديو)





بدأ سكان عقار بحري المائل في الإسكندرية صباح اليوم الأحد، في إنزال منقولاتهم من الأثاث والملابس وغيرها، استعدادًا لنقلها إلى مكان آخر، تمهيدًا لهدم العقار.وبدأ السكان في الصعود للعقار وإحضار أمتعتهم، ومتعلقاتهم الشخصية من داخل المنازل، وإحضار "الأوناش" لنقل الأثاث الخاص بهم، وشهدت المنطقة تواجد سيارات الشرطة، والأوناش، وسيارات نقل الأثاث أسفل العقار.وشهد شارع خطاب في منطقة السيالة ببحري في الإسكندرية، عصر أمس السبت، حدوث ميل في عقار حديث الإنشاء مكون من ١٨ طابقًا ودور أرضي، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، الذين هرعوا إلى الشارع بعد سماع صوت "فرقعة" على حد وصفهم في جسم المبنى، وشعروا أن هناك أجزاء تسقط من الداخل، وبميل مفاجئ في العقار فغادروا بسرعة، وأخذوا متعلقاتهم الشخصية من الموبايلات والأوراق.وكلف اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.