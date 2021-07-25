حملة نظافة في الفيوم بعد تكاسل طوال أيام العيد "صور"

نظم المهندس أحد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم حملة تطهير ونظافة لرفع جميع المخلفات والقمامة المتراكمة في بعض الأحياء تم فيها إستخدام جميع المعدات والسيارات المجهزة لشفط الأتربة ورفع القمامة وغسيل الأرصفة، ورفع المخلفات الموجود بالحدائق الوسطى وزرع أشجار على الحدائق.

وكلف رؤساء الأحياء الأربعة بالعمل بتعاون مع بعضهم لتجميل المدينة ورفع القمامة وتشجير الارصفة والحدائق وعمل دوريات ليلية وصباحية لكي تكون شعارها الفيوم مدينة نظيفه.وأضاف شاكر بأنه تم إعطاء تعليماته لمدير إدارة الكهرباء بعمل جولة تفقدية لصيانة كشافات الإنارة ويعتبر المهندس سامي سمير الوحيد الذي كان يعمل ليلا ونهارا أيام العيد الاضحى المبارك ومعه الفريق المعاون من فنيين الإدارة.وأوضح رئيس المدينة بانة تم استهداف لموقع آخر لرفع كفاءته وعمل نظافه علي مستوي أحياء الجون وجنوب شارع الملك الناصر وشارع طريق الفيوم بني سويف ومصطفي كامل وميدان الحواتم مع رفع اي احجار لإزالة أي معوقات للطريق.وغدًا استهداف مواقع أخرى بالمدينه وبصفه دورية لرفع كفائتها وسوف يكون شعارنا الفيوم مدينة نظيفة.وجاءت هذة الحملات بعد ما أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم لرؤساء الأحياء الأربعة للتحقيق بإدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة لما شهده من تكاسل في التطهير ورفع المخلفات والقمامة في أيام العيد الأضحى ووصول بعض شكاوي واستغاثات للمواطنين من الوضع المتردي في أحياء مدينة الفيوم.