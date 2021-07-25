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البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى رحيل كاهن من كنيسة مارجرجس بالشاطبى

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب بشيخوخة صالحة، صباح اليوم، الأب المبارك القمص بطرس أمين كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة الشاطبي التابعة لقطاع كنائس وسط الإسكندرية عن عمر تجاوز ٩١ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٣٤ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٣٠ يناير ١٩٣٠،وعمل عميدًا بالقوات البحرية قبل سيامته كاهنًا في ١ مارس ١٩٨٧ بيد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، ورسم بدرجة القمصية في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢ م بيد قائمقام البطريركية وقتها نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة المرقسية الكبري ظهر اليوم بحضور نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والقمص أبرآم اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية وأفراد أسرته.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لمجمع كهنة الإسكندرية في نياحة الأب المبارك القمص بطرس أمين ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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