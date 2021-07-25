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تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية لتفعيل منظومة الجمع المنزلي للقمامة

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعًا مع المؤسسة المصريه للنظافة والخدمات للبدء في تفعيل منظومة الجمع المنزلي من منطقة غرب المنصوره كمرحلة أولي علي أن يتم البدء في منطقة شرق المنصوره كمرحلة ثانيه، تزامنا مع تدشين جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره

وصرح " مختار " ان البدء في تفعيل منظومة الجمع المنزلي اول شهر أغسطس القادم وتحديد مواعيد ثابته للجمع من كل شارع.

واكد " المحافظ " علي ضرورة التعاون الكامل بين كافة أجهزة المحافظة لإنجاح المنظومة الجديدة من اجل المواطن ومن أجل مدينة نظيفة تليق بتاريخ وحضارة المنصورة.
وقال " مختار " دقت ساعة العمل وانهاء ظاهرة القمامة من الشوارع " عايزين نعمل حاجه للناس كفايه كلام ".


ووجه " مختار " لرؤساء حي غرب وحي شرق ومركز المنصوره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه النباشين ومصادرة معداتهم وفرض غرامات للقضاء نهائيًا علي هذه الظاهره من شوارع المنصوره.


كما وجه "المحافظ " بتحرير محاضر بيئية وغرامات للمواطنين الغير ملتزمين بمنظومة الجمع المنزلي الجديدة والقاء القمامة بالشوارع، للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.


حضر الاجتماع المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره وعبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخالفات الصلبه والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات وياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة والمحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة واللواء صبري عبده رئيس حي غرب المنصوره واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصوره ورحاب المزين رئيس مركز المنصوره والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا والمهندس فارس عدلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات والمهندس ماجد حبيشه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،وفي إطار المتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

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