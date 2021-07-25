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إحالة 46 موظفًا للتحقيقات في مدينة الأقصر

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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شنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، بقيادة عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة، عدد من الحملات التفتيشية المكبرة على عدد من القطاعات المختلفة بالمدينة، لمتابعة الانضباط الإداري للموظفين بداخلها، بالإضافة إلى تحرير ١٣ محضر مخالفة، وتحرير ١٤٦ محضر نظر وحفظ.

وأوضح مدير ادارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ 139 متابعة خلال الشهر الجاري، تم من خلالها الكشف عن عدم انضباط 46 موظفًا وموظفة بعدد من القطاعات الحكومية المختلفة، حيث تمت احالتهم للشئون القانونية للتحقيق.

شارك في الحملات التي انطلقت بمختلف قطاعات بندر الأقصر، هاني عادل سعد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري، واحمد محمد صفوت، ومحمد عبد المحسن محمد أعضاء إدارة التفتيش.

ومن ناحيته، أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر.

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