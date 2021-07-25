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عاجل - قرار هام من الأهلي.. تعرف عليه

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل التفاوض مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقودهم بالفترة المقبلة.


ومن المنتظر أن تنتهي عقود كل من عمرو السولية والتونسي علي معلول ثنائي الفريق، بنهاية الموسم المقبل ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.


وجاء قرار النادي في تأجيل مفاوضات التجديد، من أجل فرض مزيد من التركيز على الفريق بمسابقة الدوري المصري، وعدم دخول اللاعبين في حالة تشتيت.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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