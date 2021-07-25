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عاجل - قرار هام من الأهلي.. تعرف عليه
الأحد 25/يوليو/2021 - 05:28 م
محمد الصو
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل التفاوض مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقودهم بالفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تنتهي عقود كل من عمرو السولية والتونسي علي معلول ثنائي الفريق، بنهاية الموسم المقبل ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.
وجاء قرار النادي في تأجيل مفاوضات التجديد، من أجل فرض مزيد من التركيز على الفريق بمسابقة الدوري المصري، وعدم دخول اللاعبين في حالة تشتيت.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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