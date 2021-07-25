ضبط وإحضار مشرفة حضانة تسببة بعاهة لأحد الأطفال

أمرت جهات التحقيق بنيابة الشروق بسرعة ضبط "آ. ع"، المشرفة بحضانة "ريبونزل" في مدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق، لاتهامها بترك طفل عمره عامان داخل باص الحضانة لمدة ثلاثة ساعات، ما أسفر عن

دخوله في غيبوبة وفقده جميع حواسه وإصابته بعجز.



وكانت قد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل "هـ.ط"، مالكة حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق، بكفالة قدرها 5000 جنيه على ذمة القضية لتركهما الطفل "ي. م"، وعمره عامان، داخل السيارة الخاصة بالحضانة لمدة 3 ساعات متواصلة، مما أسفر عن دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواسه.



وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من والد الطفل يتهم فيه حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق، بترك طفله داخل السيارة الخاصة بالحضانة، مما تسبب فى دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواسه، وعلى الفور تم تحديد الحضانة، وتبين أنها غير مرخصة، وتم ضبط مالكتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.