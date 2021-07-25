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التفاصيل الكاملة لمقتل شاب علي يد شقيقه في الإسماعيلية

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أقدم شاب علي قتل شقيقه طعنًا بالسلاح الأبيض، اليوم الأحد، وذلك جراء مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة بين الطرفين بسبب اقتراض الثاني مبلغ ألف جنيه وعدم تسديده لشقيقه في الموعد المحدد له، أثناء تواجده بمنزله الكائن بمنطقة أبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية أخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة عن مقتل المدعو" س. م. س. 23 عامًا، علي يد شقيقه الأكبر أثناء تواجدهم بالمنزل الكائن بقرية ابوخليفة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب، والنقباء أشرف جمال، ومحمود خليفة معاونين المباحث، وبفحص الواقعة ومعرفة ملابساتها.

وتبين وقع خلاف بين المتهم والمجني عليه بسبب اقتراض الثاني مبلغ ألف جنيه وعدم تسديده لشقيقه في الموعد المحدد له، وأخبره صديقه أن شقيقه اقترض منه المبلغ لشراء مخدرات، وعندما طلب الجانى من شقيقه المجنى عليه المبلغ حدثت مشادة بينهما وتطورت إلي مشاجرة بين الطرفين استخدم أحداهما سلاح أبيض " مطواه" إلا أن المشاجرة تسبب في مقتل أحدهما.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت التحفظ علي جثة القتيل في ثلاجة مستشفي القنطرة غرب، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاه.

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