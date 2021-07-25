وزير الإسكان يكشف عن أهمية مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروع تطوير ساحة عمرو بن العاص يعد رئيسيًا في مشروع حدائق الفسطاط.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط.

المشروع حلقة وصل للمناطق الأثرية

وتابع الجزار أن الموقع يعتبر حلقة ربط للعديد من المناطق الدينية مثل: مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة ، ويقع في قلب القاهرة؛ فهو بالقرب بين كورنيش النيل وطريق صلاح سالم و شارع الفسطاط مما يسهل الوصول إليه.

أهمية المشروع

وتابع وزير الإسكان عن أهمية مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من المخطط العام لتطوير منطقة الفسطاط، والذي يشمل تطوير منطقة عين الحياة، وإتاحة مسار للمشاة، فضلا عن تطوير حديقة الفسطاط التاريخية، وتطوير منطقة الحفريات.