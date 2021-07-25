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بعد نجاح مسرحية كوكو شانيل .. ماذا قدمت شريهان خلال مسيرتها؟

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:33 م
مسرحية كوكو شانيل
مسرحية كوكو شانيل
ممدوح راشد
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مسرحية كوكو شانيل ، أعادت النجمة شريهان إلى الواجهة من جديد، بعدما غابت عن المسرح لسنوات طويلة، وسط تساؤلات من محبيها حول سبب الاختفاء، لتعود لنا مجددا ببريقها المعتاد.

مسرحية كوكو شانيل

وتصدرت مسرحية كوكو شانيل للنجمة شريهان اليوم الأحد "ترند" محرك البحث جوجل معيةً إلى الأذهان بريق المسرح ولمعانه خلال تاريخ حافل للمتألقة شريهان.

مسرحية كوكو شانيل للنجمة شريهان

وعادت شريهان التي غابت عن الفن قرابة الـ30 عاما مجددا لتفاجئ جمهورها بعملها الأخير مسرحية كوكو شانيل بعد ظهورها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات والذي عرض في رمضان 2021.

عرض مسرحية كوكو شانيل

وعرضت مسرحية كوكو شانيل على منصة "شاهد"، والتي لاقت إعجاب الكثيرين، من أكدوا على أن شريهان لاتزال قادرة على العطاء وبريقها لم يبهت بعد.

مسرحية كوكو شانيل تعي شريهان للواجهة

وأعادت مسرحية كوكو شانيل إلى الأذهان تاريخ النجمة الاستعراضية الكبيرة شريهان والذي نستعرضه لحضراتكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية:

ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح بطلة مسرحية كوكو شانيل في الـ6 من ديسمبر عام 1964 بمدينة القاهرة، حيث بدت عليها ملامح الموهبة مبكرا حيث نشأت ببيت فني.

وعرف عن شريهان حبها للرقص والغناء منذ سن صغير ولما لا وهي أخت لعازف الجيتار العالمي "عمر خورشيد" ولديها أختين هما جيهان وهويدا.

سافرت شريهان نجمة مسرحية كوكو شانيل في سن صغيرة إل باريس من أجل دراسة رقص الباليه تزامنا مع دراستها، والتحقت بكلية الحقوق وكانت تريد مساعدة والدها وتعمل بإدارة الأعمال.

أحبت النجمة شريهان التي عادت لجمهورها العاشق لفنها بعرض مسرحية كوكو شانيل الفن كثيرا ما منعها من العمل في إدارة الأعمال وتقرر أن تصبح راقصة استعراضية وممثلة.
 
قدمت شريهان العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، وشاركت أكبر نجوم السينما المصرية والعربية في ذلك الوقت، لتنطلق في عالم الفن بسرعة الصاروخ وتصبح أيقونة استعراضية.
 
وانطلقت شريهان في عالم السينما مقدمة أحد أهم الأعمال الفنية في تاريخ السينما مثل فيلم "العذراء والشعر الأبيض" مشاركة النجم محمود عبدالعزيز ونبيلة عبيد، إلى جانب قيامها ببطولة "خلي بالك من عقلك" مع النجم عادل إمام.

لمع نجم وبريق شريهان حيث قدمت أعمال ممة مثل "الطوق والأسورة" مع النجم عزت العلايلي، وفيلم "كريستال" الاستعراضي مع عبدالمنعم مدبولي، والرائعة "عرق البلح" مع عبلة كامل.

شاركت شريهان في مسرحيات قليلة إلا أنهاحققت نجاحا باهرا، مثل"سك على بناتك" مع الراحل النجم فؤاد المهندس والتي تعد واحدة من أهم الأعمال المسرحية،  وكانت آخر مسرحياتها "شارع محمد علي " مع النجم الكبير فريد شوقي.

أثرَت شريهان التلفزيون المصري من خلال الفوازير الاستعراضية التي تعتبر من أهم علامات شهر رمضان المبارك، ولم يتمكن أحد من منافستها، وغردت وحيدة مثل "ألف ليلة وليلة" و"فوازير حول العالم"، و"حاجات ومحتاجات".

تعرضت شريهان لحادث كبير حال دون إكمال مسيرتها لفترة قبل عودتها من خلال مسريحة "شارع محمد علي" إلا أن إصابتها بسرطان الغدة حال دون استكمال مسيرتها لتختفي عن الأنظار لسنوات طويلة.

عادت النجمة شريهان للظهرو جددا في رمضان 2021 من خلال تقديم إحدى الإعلانات لشركة إتصالات شهيرة، لتلقى إعجابا منقطع النظير وبعدها تم الإعلان عن مسرحيتها الجديدة مسرحية كوكو شانيل من خلال تركي آل الشيخ.

مسرحية كوكو شانيل وعودة شريهان

وخطفت شريهان الأنظار فور عرض مسرحية كوكو شانيل التي تعد آخر أعمالها حيث قدمت استعراضات راقية وممتعة بدى خلالها الحالة البدنية والفنية التي عليها النجمة الاستعراضية الكبيرة.

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