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حبس المتهم بقتل شقيقه حرقًا في القاهرة الجديدة

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بحبس المتهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشرح المتهم، لرجال النيابة خلال إجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، إذ اصطحبه فريق من النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، إلي مكان وقوع الجريمة لتمثيلها والدافع وراء ارتكابها، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وتم التحفظ على عينات من دماء الضحية، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى، يفيد باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث حيث عثرت على جثة مقاول متفحمة، وبالمعاينة تبين وجود آثار لمادة شديدة الاشتعال. وبعمل التحريات تبين أن شقيق الضحية وراء ارتكاب، بسبب خلافات مالية بينهم.

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