الشرطة العالمية توقف خدمة VPN التي يفضلها مجرمو الإنترنت

تعاونت وكالات إنفاذ القانون من أوروبا والولايات المتحدة وكندا لإزالة نطاقات الويب والاستيلاء على البنية التحتية لـ DoubleVPN، وهي خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) يستخدمها مجرمو الإنترنت لإجراء أنشطتهم دون الكشف عن هويتهم.





"تم الاستيلاء على الخوادم في جميع أنحاء العالم حيث استضافت DoubleVPN المحتوى، وتم استبدال نطاقات الويب بصفحة تطبيق القانون. تم تنفيذ هذه الإزالة المنسقة تحت إشراف "المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية" (EMPACT) "، كما ورد في البيان الصحفي لـ Europol.





قادت الشرطة الوطنية الهولندية عملية الإزالة، وتم تنسيق العملية الدولية تحت رعاية Europol وEurojust، ووكالات إنفاذ القانون والهيئات القانونية في الاتحاد الأوروبي.





ورغم ذلك، تضمنت العملية بأكملها قائمة طويلة من سلطات إنفاذ القانون وسلطات أخرى من الولايات المتحدة وكندا والسويد وألمانيا وسويسرا وبلغاريا. في حين أنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد تم إجراء أي اعتقالات، إلا أنه مع المعلومات التي تم الاستيلاء عليها، فمن الآمن افتراض أن الإجراءات القانونية ستتبع قريبًا.





"في 29 يونيو 2021، قامت السلطات المخولة بإزالة DoubleVPN. تمكنت السلطات المسؤولة من الوصول إلى خوادم DoubleVPN وصادر المعلومات الشخصية والسجلات والإحصائيات التي تحتفظ بها DoubleVPN حول جميع عملائها. فشل مالكو DoubleVPN في تقديم الخدمات التي وعدوا بها" يقرأ في إشعار البداية على موقع DoubleVPN الذي توقف عن العمل الآن.





تم الترويج لخدمات DoubleVPN بشكل أساسي على منتديات القرصنة السرية والجرائم الإلكترونية باللغتين الروسية والإنجليزية، مما يوفر إخفاء الهوية عن طريق إخفاء هويات ومواقع أنواع مختلفة من المحتالين والمجرمين وحتى مشغلي برامج الفدية. وقد فعلت الخدمة ذلك من خلال تقديم مستويات مختلفة من الاتصالات لمن يتمتعون بعقلية إجرامية، بدءًا من اتصالات فردية على طول الطريق وحتى اتصالات VPN رباعية، مع أسعارخدمة لا تكلف أكثر من 25 دولارًا أمريكيًا.





حذر المدعي العام الهولندي "ويتيكي كوورن" من أنه لن يكون هناك ملاذ آمن لمجرمي الإنترنت: "يتعلق هذا التحقيق الجنائي بالجناة الذين يعتقدون أنه يمكنهم إخفاء هويتهم مع تسهيل عمليات جرائم الإنترنت على نطاق واسع. من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك سلطة التحقيق الخاصة للتطفل الرقمي، نريد أن نوضح تمامًا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي ملاذ آمن لهذا النوع من المجرمين. أعمالهم الإجرامية تلحق الضرر بالمجتمع الرقمي وتقوض ثقة المواطنين والشركات في التقنيات الرقمية، وبالتالي يجب إيقاف سلوكهم ".