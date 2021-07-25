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تعرف على تفاصيل مشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص

الأحد 25/يوليو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استعرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مخطط تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص حيث سيشمل المخطط تحديثًا شاملًا للمدخل الرئيسي له، وأشجار للتظليل، وتراسات ورصيفا للمشاة، وأماكن انتظار للسيارات، ونافورة، فضلاً عن تطوير سوق الفسطاط القائم.


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط.

وتابع، تم تصميم الفراغات الرئيسة للمشروع، حيث يتضمن المخطط محور حركة رئيسيا يمر بمنتصف المشروع، وساحة تجميعية تتوسط كل فراغ، ومناطق خضراء من النجيل ليضيف اللون الأخضر الجذاب إلى الساحة مع تصميمه على نفس منسوب أرضية الساحة.

وذلك كي تصلح لاستخدامها في الصلاة في ساعات الجمعة والأعياد، إلى  جانب مدرجات خضراء تعطي واجهة متميزة من ناحية البواكي، كما تم تصميم بوابات ومداخل بصرية على ساحة عمرو بن العاص لفصلها عن منطقة الأسواق وباقي المشروع، ولذا تم استخدام الأركيد ليتناسب مع الطابع المعماري للمكان .

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