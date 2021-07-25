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"التموين" تسدد مستحقات المخابز وفرق النقاط عن فترة العيد

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد تكلفة تصنيع الخبز لمخابز إنتاج رغيف الخبز البلدي خلال فترة أجازة عيد الأضحى وحتى يوم السبت الموافق 24/7/2021 بإجمالي مبلغ 175 مليون جنيه.

وتجدر الإشارة بأن الهيئة العامة للسلع التموينية قد قامت بناء على تعليمات  الدكتور الوزير بسداد ايضاً فارق نقاط الخبز للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الإستهلاكية بإجمالي مبلغ 265 مليون جنيه يوم  الأحد الموافق 11/7/2021 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وقبل موعد صرفها بعشرة أيام.

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