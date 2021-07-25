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فاران يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال مستمرا عن مستقبل الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فاران أخبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي بأنه يرغب في الرحيل والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي أبلغ فاران بأن ريال مدريد يرغب في تجديد عقده والحفاظ عليه في حين سيواصل النجم الفرنسي التدريبات مع زملائه إلى حين حسم مستقبله.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في الحصول على حوالي 70 مليون يورو مقابل التخلي عن فاران البالغ من العمر 28 عاماً علماً بأن مانشستر يونايتد لا يمانع من تلبية مطالب النجم الفرنسي الشخصية.

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