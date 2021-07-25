عاجل.. توجيهات هامة من الرئيس السيسي بشأن مصلحة الجمارك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك بما فيها تنمية القدرات البشرية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبي وزير المالية؛ لمراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020\ 2021، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة.



كما وجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة.

