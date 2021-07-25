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تصدير 5500 طن أسمنت أبيض إلى اليونان عبر ميناء العريش البحرى

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العريش البحري استقبل السفينة MINI STAR القادمة من ميناء طرطوس بسوريا، لتصدير 5500 طن أسمنت أبيض إلى اليونان.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، في بيان، صادر عنها اليوم الأحد، أن السفينة يبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 6.5 متر.

وأشارت إلى أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول سفينة.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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