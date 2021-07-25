Advertisements

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن مصلحة الجمارك

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلًا عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي الجمارك

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة اعتزال نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 21 ساعة

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار هام من الأهلي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

كشري يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 5 ساعات

فاران يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

كشري يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

06:08 م

فاران يحسم مصيره مع ريال مدريد

06:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان