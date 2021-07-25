الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين.. وتُحذر المصطافين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس الإثنين الموافق 27 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة المصطافين من ارتفاع أمواج البحر المتوسط على الشواطئ.



وحاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من (1.5: 2.5) متر.

